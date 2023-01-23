Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet, Avrupa'daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup yazacak
[Fotograf: AA]
Diyanet işleri Başkanlığı İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırının yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmasını sağlayacak.
İsveç'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan PKK rezaleti sonrasında bir provokasyona daha imza atıldı. Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verildi. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından İslam dünyası eyleme sert tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı da, İsveç’te Kur’an yakılmasına karşı Avrupadaki çeşitli kesimlerin temsilcilere mektup yazacak. Yaşanalar yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmaya çalışılacak.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Ali Erbaş
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