Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden AB Zirvesi açıklaması: Yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Bölgesel konularda, AB’nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz, ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz.
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Etiketler: Avrupa Birliği Doğu Akdeniz Ege Denizi
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