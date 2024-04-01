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Gündem
AA 01.04.2024 19:06

Dışişleri: Şifa Hastanesi'ndeki görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefinin delilidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri: Şifa Hastanesi'ndeki görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefinin delilidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazze’deki Şifa Hastanesi’nden gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır.

Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir. İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir.

BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."

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Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması
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