Dışişleri: İslam karşıtlığıyla mücadele tasarısının BM'de kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'nde, İslam düşmanlığı ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

Yapılan oylama, 0 "hayır" ve 44 "kararsız" oya karşılık 115 "evet" ile sonuçlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Mart “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” vesilesiyle, uluslararası toplumu İslam karşıtlığına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkelerle birlikte hazırladığımız, İslam karşıtlığıyla mücadele tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz."