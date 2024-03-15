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Gündem
TRT Haber 15.03.2024 19:45

Dışişleri: İslam karşıtlığıyla mücadele tasarısının BM'de kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkelerle birlikte hazırladığımız, İslam karşıtlığıyla mücadeleye dair karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri: İslam karşıtlığıyla mücadele tasarısının BM'de kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'nde, İslam düşmanlığı ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

Yapılan oylama, 0 "hayır" ve 44 "kararsız" oya karşılık 115 "evet" ile sonuçlandı.

BM'den İslam düşmanlığı ile mücadele için adım
BM'den İslam düşmanlığı ile mücadele için adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Mart “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” vesilesiyle, uluslararası toplumu İslam karşıtlığına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkelerle birlikte hazırladığımız, İslam karşıtlığıyla mücadele tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı İslam Düşmanlığı
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