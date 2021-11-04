Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun kesin hesap ve bütçesi ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu da görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

"Taliban ile aktif diplomasi izliyoruz"

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu: Taliban ile aktif diplomasi izliyoruz. Uluslararası toplumun geneli de aşamalı angajman politikası izliyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz, sahadaki uygulamaları yakından takip ediyoruz" dedi.