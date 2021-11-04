Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığının bütçesi görüşülmeye başlandı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun kesin hesap ve bütçesi ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu da görüşülecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.
"Taliban ile aktif diplomasi izliyoruz"
Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu: Taliban ile aktif diplomasi izliyoruz. Uluslararası toplumun geneli de aşamalı angajman politikası izliyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz, sahadaki uygulamaları yakından takip ediyoruz" dedi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM TBMM Komisyonları
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