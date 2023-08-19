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Gündem
TRT Haber 19.08.2023 19:30

Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'deki Pile-Yiğitler yolu gerilimine kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarında yaptığı fiziksel müdahale kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz. KKTC makamlarının açıklamalarını ve haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'deki Pile-Yiğitler yolu gerilimine kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün (18 Ağustos) gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz.

Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü’nün Ada’da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır.

KKTC Dışişleri Bakanı: Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak
KKTC Dışişleri Bakanı: Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak

BM Barış Gücü, bir yandan suhuletle başlayan yol yapım projesi bağlamında gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, diğer yandan sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim etmiştir. Esasen, BM Barış Gücü’nden beklenen, Ada’da yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen BM’nin, yıllardır GKRY’nin Ara Bölge’deki oldu bittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, BM’nin Ada’daki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

BM’nin ve BM Barış Gücü’nün, dün yaşanan olayların ardından, KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarfetmesi gerekmektedir. Garantör bir Devlet olarak, BM Barış Gücü’nü, Kıbrıs’ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs’taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı KKTC
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