İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara bir tepki de Dışişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklada, "İsrail’in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansının binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz." denildi.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber