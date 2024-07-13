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Gündem
TRT Haber 13.07.2024 15:56

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e destek veren ülkelere çağrı

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e destek veren ülkelere çağrı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almaya devam etmesi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.

İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir. 

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