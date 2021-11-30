Azerbaycan için taziye mesajı
Bakanlıklar, Azerbaycan'da düşen askeri helikopter için taziye mesajı yayınladı.
Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı;
"Azerbaycan’ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğü, kazada şehit ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Azerbaycan’da Düşen Askeri Helikopter Hk. https://t.co/ptZym5cCiG pic.twitter.com/faOtu3b7mp— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 30, 2021
Milli Savunma Bakanlığı;
"Kardeş Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü haberini üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Kardeş Azerbaycan’da Devlet Sınır Hizmetlerine ait bir helikopterin düştüğü haberini üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır dileriz.???????????????? pic.twitter.com/Lyn5ecLT4E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2021