Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Singapur’da Rusya Dışişleri Bakanı mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bugün Singapur'da bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Singapur’da Rusya Dışişleri Bakanı mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.
Kaynak: TRT Haber