Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısında konuştu.

S-400’lerin teslimatının erteleneceği iddiasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bizim tarafımızdan erteleneceği yolunda bir açıklama olmadı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. pic.twitter.com/lE41fv91Wv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2019

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile cumartesi günü telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/qMUvXaKHmn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2019

Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Güçlü bir Avrupa Birliği'nin yolu, Türkiye'nin AB üyeliğinden geçiyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA