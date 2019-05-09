Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısında konuştu.
S-400’lerin teslimatının erteleneceği iddiasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bizim tarafımızdan erteleneceği yolunda bir açıklama olmadı." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. pic.twitter.com/lE41fv91Wv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2019
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile cumartesi günü telefon görüşmesi yapacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/qMUvXaKHmn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2019
Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Güçlü bir Avrupa Birliği'nin yolu, Türkiye'nin AB üyeliğinden geçiyor." dedi.
Kaynak: TRT Haber/AA