Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin Oturumu'nda konuşuyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Filistin'de uzun yıllardır bir dram yaşanıyor.
-Gazze'de sivil binalar okul ve hastaneler hedef alındı. Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir.
-İsrail, işlediği suçlardan sorumlu tutulmalıdır. Yapılması gereken İsrail'in ablukasını sona erdirmek. Saldırıları durdurmak için tedbir alma vakti geldi.
-1947'den bugüne İsrail, Filistin topraklarını gasp ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Mevlüt Çavuşoğlu
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