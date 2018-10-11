Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta yeni seçilen Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek.

Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri, masaya yatırılacak. Bu bağlamda, Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, iki ülkenin işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, mevcut Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket ederek, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı, Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber