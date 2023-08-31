Parçalı Bulutlu 34.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 31.08.2023 15:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

 

Gündem tahıl koridoru anlaşması

Fidan-Lavrov görüşmesinde öne çıkan başlık tahıl krizi olacak. Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

İkili ilişkiler de Moskova'daki toplantının gündeminde olacak. Enerji ve savunma sanayii projeleri başta olmak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası konuşulacak.

Erdoğan ve Putin görüşmesine hazırlık

Fidan-Lavrov toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi için de hazırlık niteliği taşıyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Türkiye- Rusya İlişkileri
Sıradaki Haber
Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü
16:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:44
Kahraman polis Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirecek
15:43
Nijer’in ardından Fransa’ya bir darbe daha: Gabon
15:39
Finlandiya'da toplumsal eşitliği destekleyen, ırkçılık karşıtı bildiride uzlaşıldı
15:49
Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ