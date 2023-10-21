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TRT Haber, İHA 21.10.2023 12:50

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da "Gazze'deki Gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kahire'ye gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için düzenlenen Kahire Barış Zirvesine katılmak üzere Kahire'ye ulaştı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik artırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır’ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor. Başkent Kahire’de yapılan zirvede, Türkiye’yi Dışişleri Hakan Fidan temsil ediyor.

Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlarının da hazır bulunduğu zirvede Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğindeki zirvede Ürdün, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs liderleri de katılıyor.

Zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel de bulunacak. Bakan Fidan’ın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülüyor. 

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Dışişleri Bakanlığı Mısır
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