Dışişleri Bakanı Fidan : Mısır ve Türkiye'nin işbirliği bölgemizin fevkalade yararınadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

(Gazze’ye) İnsani yardımlar konusunda Mısır’la olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı’ndan yardımların ulaştırılması için Mısır’la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

Burada insani yardımlarımızı özellikle Refah'a getirmekte kendileri büyük yardım sunmakta bunun için Mısır'a teşekkür ediyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: (Gazze’ye) İnsani yardımlar konusunda Mısır’la olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı’ndan yardımların ulaştırılması için Mısır’la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. pic.twitter.com/x8hlbJpYld — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2024

Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.

İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.

Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, vugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü obürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak, Mısır gibi diğer dost ülkelerle beraber baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir.

Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak diğer Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri herkes bir araya gelip bu hakszlığa karşı sesini organize bir biçimde yükseltmek durumunda.

Filistin'deki direniş giderek İsrail Filistin arasındaki bir savaş olmaktan çıkıp dünyada ezenlerle ezilenler arasındaki bir mücadele formu taşımaya başladı.

Dünyayı bekleyen asıl büyük kriz Filistin meselesiyle makyajı dökülen gerçekliği ortaya çıkan aslında uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü, uluslararası hukuksuzluk ve 2. dünya savaşından sonra kurulmuş olan hegomonik sistemin işe yaramamazlığıdır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna destek vermesi, Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir. Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. pic.twitter.com/ir2nP9McIm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2024

Bu mesele artık sadece İsraillilierin Filistinlileri katlettiği bir mesele olarak algılanmaktan çıkıp İsrail'in arkasında duran ve katliamı mümkün kılan güçlerle Filistini kalplerinde ve kafalarında hisseden ve bu zülme karşı küresel çapta direniş gösterme ihtiyacı hisseden iki tarafın kavgası haline dönüşmeye başlamıştır.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: (İran-İsrail gerilimi) Son olaylar uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılardan oluşan gerilimin uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdığını söyledi.

Şukri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Uluslararası toplumun gündemini şu anda meşgul eden şeyin İran ve İsrail arasındaki gerilim olduğuna işaret eden Şukri, "(İran-İsrail gerilimi) Son olaylar uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdı." dedi.

Şukri, "(İran-İsrail gerilimi) Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile ticaret hacmini 15 milyar dolar üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Şukri, "Bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye ile siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik ilişkilerini her iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde ilerletmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ticaret hacmini 15 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Şukri, bu potansiyelin her iki ülke için de mevcut olduğunu belirtti.

Şukri, iki bakan olarak Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık amacıyla anlaşmaların geniş bir yasal çerçevesini incelediklerini kaydetti.

"Bağımsız bir Filistin devleti kurmaya çalışmalıyız"

Bölgesel sorunları, Gazze'de devam eden savaşı ve bunun Filistinliler üzerindeki yıkıcı etkilerini ele aldıklarını aktaran Şukri, çatışmanın genişleyeceği konusunda başından beri uyarılarda bulunduklarını vurguladı.

Filistin devletinin kurulmasına yol açacak siyasi bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Şukri, "1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti tanınmalıdır" diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın ulaştırılması için uluslararası toplumun birleşmesi gerektiğini söyleyen Şukri, "Filistinlilerin yerinden edilmesini önlemek için konuyu ciddiye almalı ve bağımsız bir Filistin devleti kurmaya çalışmalıyız" dedi.

Sorunların diyalog yoluyla ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde çözülmesini her zaman talep ettiklerini kaydeden Şukri, "Gazze'ye yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba harcıyoruz ancak Refah kapısının bombalanması da dahil olmak üzere İsrail'in birçok engeline maruz kaldık. İsrail tarafıyla görüşmeler yaptık, daha basitleştirilmesi için görüştük. Ancak orada alınan tedbirler neticesinde istediğimiz düzeyde yardımları gönderemiyoruz. İsrail’in uygulamaları zorlaştırdığını ilettik. İsrail'in Gazze'deki 6 kapısının insani yardıma açılmasını talep ediyoruz, bunun yapılmaması uluslararası hukuka aykırıdır" diye konuştu.