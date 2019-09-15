Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir araya geldik. Ürdün'le iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz."

Filistinli mevkidaşı Malki ile de görüştü

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile de bir araya geldi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki’yle İsrail'in pervasız saldırganlığı başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Türkiye, Filistin davasına her yerde sahip çıkmaya ve Filistin halkını her zaman desteklemeye devam edecek."

Kaynak: AA