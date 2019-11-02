Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil de yaralandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter adresi üzerinden saldırıya tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Tel Abyad’da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG‘ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir." dedi.

Tel Abyad’da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG‘ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, #BarışPınarıharekatı’nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 2, 2019

Kaynak: TRT Haber