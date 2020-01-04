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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü04 Ocak 2020 Cumartesi 13:30 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 13:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Öte yandan Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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