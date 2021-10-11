Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: Mevlüt Çavuşoğlu (Twitter)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de görüştükleri konuların takibi yapıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.
Bakan Çavuşoğlu burada Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık" ifadesini kullandı.
#Belgrad'da #Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi’de görüştükleri konuların takibini yaptık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 11, 2021
In #Belgrade, we followed up on topics discussed by our Presidents in Sochi with Foreign Minister #Lavrov of #Russia. pic.twitter.com/WfQa28cqwo
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Sırbistan
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