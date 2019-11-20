Londra'daki liderler zirvesine günler kala, NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sabah saatlerinde de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile görüştü. Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, üyelik müzakere süreci, terörle mücadele, düzensiz göç gibi masaya yatırıldı.

Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab(DOMİNİK RAAB) ile de biraraya geldi.

NATO müttefikleri ortak oturumda da terörle mücadele, siber güvenlik, uzay ve havacılıkta yeni adımlar, Rusya ve Çin'in artan askeri kapasitesi gibi konular gündemde olacak.

Kaynak: TRT Haber