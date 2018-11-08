  • 08 KASIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.41
    EURO 6.204
  • BIST 95064.01
    ALTIN 213.005
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Kommasith ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Kommasith ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya ülkelerinden Laos'taki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Kommasith ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında gittiği Laos'ta mevkidaşı Kommasith ile heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmede, dışişleri bakanı düzeyinde Laos'a ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, dün törenle Laos'ta açılan Türkiye’nin diplomatik temsilciliğinin ikili ilişkiler için önemini vurguladı.

Çavuşoğlu görüşmede ayrıca Laos'ta yaz aylarında meydana gelen sel felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade ederek, Türkiye'nin Laos halkının yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER