Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Son zamanlarda NATO sık sık bir araya geliyor. Çünkü karşı karşıya kaldığımız tehdit ve sınamalara karşı NATO'nun güçlendirilmesi ve NATO içinde birliğin sağlanması şu anda öncelikli konu. Bu yıl içinde Madrid'de biliyorsunuz liderler zirvesi de gerçekleşecek. Dün ve bugünkü toplantılarda NATO'nun stratejik konsepti görüşüldü. Yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Bununle ilgili belge bu konsept kağıdı liderler zirvesinde Madrid'de kabul edilecek.

Bu stratejik konsepte Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Dünden bu yana üç tane oturuma katıldık. Bunlardan bir tanesi bu sabah ortaklarımızla yapılan toplantıydı. Bu toplantılara bizim yanımızda 9 tane ortak da katıldı. Asya Pasifik bölgesinden ve bizim bölgemizden ülkeler de katıldı, Avrupa'dan da, Gürcistan, Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği bu sabahki toplantıya katıldılar. Yani 30+9 ülke olarak bu toplantıyı gerçekleştirdik.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle tüm dünyada ciddi bir endişe var. Savaşın etkileri her yerde hissediliyor. Ortaklarımızla bu toplantının düzenlenmesi önemliydi. Son oturumu ise Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz, bu savaşı nasıl durdurabiliriz bunları konuşmak için düzenlediğimiz bir oturum oldu. Toplamda 3 oturuma kadıldık. Türkiye olarak özellikle Ukrayna konusunda bir taraftan ilkeli tavır sergilerken diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar hakkında bilgi verdim. Görüştüğümüz tüm muhataplarımız ve oturumlarda da birçok müttefikimiz Türkiye'nin oynadığı bu rolden dolayı duydukları memnuniyeti bir kere daha vurguladılar.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Buça, İspir ve bazı bölgelerden gelen görüntüler kabul edilemez. Bu görüntüler şu anda müzakereleri biraz gölgeledi.https://t.co/VqsV3Xr2Au pic.twitter.com/X5vuk96dhL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2022

Ukrayna tarafı da Kuleba da bugünkü toplantılara katıldı. Sabah katıldığı toplantıda da ikili görüşmelerde de Türkiye'nin oynadığı ara buluculuğa önem verdiklerini, Türkiye'yi güvendiklerini söylediler. En anlamlı gelişme de zaten İstanbul'da olmuştu. Bu rolümüzü de devam ettireceğiz. Elbette Buça, Irpin ve bazı bölgelerden gelen görüntüler kabul edilemez görüntülerdir. Bu görüntüler şu anda müzakereleri biraz gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli atmosferi malesef gölgeledi. Fakat her şartta yine Zelenskiy'nin söylediği gibi "Bir Ukraynalı olarak belgi müzakere etmemem lazım fakat bir Cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmemiz gerekir" dedi. Zor şartlarda bile müzakereleri sürdürmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü burada bir sonuç elde edeceksek tek yol diplomasi. Biz bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Tabi dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu. Türkiye'nin güzellikleri sergisine de katıldık daha doğrusu açılışını yaptık. Dün gelir gelmez Kanada Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Buradaki en önemli konu savunma sanayiindeki kısıtlamalar. Yani ihracat izinleri ile ilgili sıkıntı yaşamıştık. Cumhurbaşkanımız telefonda bu konuyu gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı ile bugün mektup teatisi ile bu sorunu aşmak konusunda mutabık kaldık. Şu anda arkadaşlarımız mektup konusunda çalışıyorlar.

İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldik. Özellikle Türkiye-İtalya-Fransa üçlü toplantılarının gerçekleşmesi ve daha önce niyet mektubunu imzaladığımız projenin canlandırılması konusunda atılacak adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız bu konuyu hem Macron ile hem de Başbakan Draghi ile NATO liderler zirvesi marjında ele almıştı. Bunun takibini de yapıyoruz önümüzdeki süreçte Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları düzeyinde, liderler düzeyinde üçlü toplantının hazırlığını yapmak için bir araya gelme konusunda mutabık kaldık.

Diğer taraftan İtalya ile hükümetler arası zirveyi de bu yılın ikinci yarısında gerçekleştirme konusunda Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Draghi mutabık kalmışlardı bunun hazırlığını da birlikte yapacağız.

İsveç Dışişleri Bakanı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacaktı daha sonra Ankara'ya gelmek istedi bu mümkün olmamıştı. Kendisiyle de ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Orta Doğu ve Kuzey Afrika konusunda istişareler için bir heyet gelecek. Tabi bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği. Bu konuda da görüş alış verişinde bulunduk. Diğer yandan İsveç'in PKK/YPG temsilcileri ile sık sık bir araya gelmesinden özellikle Savunma Bakanlarının bir araya gelmesinden duyduğumuz rahatsızlığı da bir kez daha ilettik.

Ayrıntılar gelecek...