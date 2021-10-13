Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye'deki PKK/YPG saldırılarıyla ilgili, "Son zamanlarda bu tür saldırıları görmeye başladık. Her iki ülkede bu töreristleri en az 30 km güneye çıkaracaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyecekti. Bu sözler tutulmadı" dedi.

[Suriye'deki YPG/PKK saldırıları]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Bu sözler tutulmadı. Bu bölgelerden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.https://t.co/ToijXqHXnU pic.twitter.com/GPxORn8DMu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2021

Son saldırılarda Rusya'nın ve ABD’nin de sorumluluğu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sözlerinde durmadılar. "Saldırıları kınıyoruz" diyorlar peki bu silahları kim veriyor sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Bu teröristler burda olduğuna göre bizim de yapmammız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.