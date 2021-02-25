Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile ortak açıklama yapıyor.

"Pandemi döneminde örnek bir dayanışma sergiledik"

Pandemi döneminde çok örnek bir dayanışma sergiledik. İhtiyaç duyduğumuz ilaçları üretmek için bazı maddeleri Macaristan'dan aldık, bize bu konuda pozitif ayrımcılık yaptılar. Biz de Türk aşısını öncelikle vatandaşlarımızla ve dostlarımızla paylaşmak istiyoruz.

"İkili ilişkilerimizi geliştireceğiz"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündeminde olan birçok konuyu ele aldık. Çabalarımıza verdiği destek için Macaristan'a teşekkür ediyoruz. İkili ilişkilerimizi geliştireceğiz. Afrika ile de iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

"Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbeye ve darbe girişimine karşıyız"

[Ermenistan'da ordu muhtıra verdi] Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbeye ve darbe girişimine karşıyız. Ermenistan'da olan bu durumu da şiddetle kınıyoruz. Seçimle iş başına gelmiş hükümete istifa çağrısı kabul edilemez. Bölge ülkeleriyle de ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Darbe girişimleri, ülke istikrarını bozucu adımlardır. Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur, darbeye karşıyız.

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