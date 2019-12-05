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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü05 Aralık 2019 Perşembe 13:11 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 13:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Slovakya’nın başkenti Bratislava’da bugünkü temasları kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu’nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor.
Kaynak: İHA