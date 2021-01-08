Resmi temaslar için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Çavuşoğlu, Sanchez ile Başbakanlık konutunda görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca Sanchez ile görüşmesinden önce merkezi Madrid'de bulunan BM Dünya Turizm Örgütü'nün Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ve Garanti BBVA Bankasının hakim ortağı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç ile görüşmeler yaptı.