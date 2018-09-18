Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefonda görüştü.

Diğer yandan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, bu görüşmelerde güncel gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA