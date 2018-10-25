Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti soruşturması ve yargılaması Türkiye'de yapılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde, Filistinlilere yönelik Türkiye'nin hayata geçirmek istediği projeleri ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

Diğer taraftan, Filistin ve Kudüs'ün haklı davasını sadece bölgede değil, tüm dünyada savunmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin iki defa İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini ve konunun Birleşmiş Milletlerde (BM) gündeme geldiğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin uluslararası platformlarda önemli kararlar alınmasına vesile olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin konusuna verdiği desteği daima sürdüreceğinin altını çizerek, "Herkes bu davayı terk etse biz etmeyiz." dedi.

Kaşıkçı cinayeti soruşturması

Bakan Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetini uluslararası mahkemeye taşıma niyetlerinin olmadığını belirtti.

"Viyana sözleşmesi açıktır burası Suudi Arabistan toprağıdır yani başkonsolosluk binası Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yer. Ama yine Viyana Sözleşmesine göre bu soruşturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Böyle ise bu tutuklanan şahısların veya başkaları kim ortaya çıkarsa cinayetle ilgili herkesin burada Türkiye'de Türk hukukuna göre soruşturulması ve yargılanması gerekir. Bizim talebimiz cumhurbaşkanımızının talebi bu yöndedir."

[Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Viyana sözleşmesine göre, bu soruşturma Türk Hukukuna göre yürütülmelidir. pic.twitter.com/rfD4PgNxf5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Ekim 2018

Önceden planlanmış bu cinayetin tüm detaylarıyla açıklığa kavuşması için gerekli her türlü adımı atıyoruz.

[Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önceden planlanmış bu cinayetin tüm detaylarıyla açıklığa kavuşması için gerekli her türlü adımı atıyoruz. pic.twitter.com/uDU3U2m7lM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Ekim 2018

"Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz"

Türkiye'nin siyasi, insani ve mali konularda Filistin'e verdiği desteğin önemine işaret eden Maliki, Filistin heyeti adına Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Maliki, "Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz." diye konuştu.

Maliki, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları kesme kararının ardından, Türkiye ile bu açığı kapatmaya çalıştıklarını belirterek, ajansın bu yardımlarından 5 milyon Filistinli mültecinin yararlandığının altını çizdi.

Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Maliki, bu uygulamaları Filistin'de hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Maliki, "Filistin halkı geleceğini belirlemek ve işgali sonlandırmak için kararlıdır." dedi.

Kaynak: AA