Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de katıldığı NATO toplantısında mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı öncesi İngiliz mevkidaşı Truss ile Ukrayna'daki son durumu ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile de görüştüğünü de paylaşan Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca Türk vatandaşlarının tahliyesine verilen destek için mevkidaşına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüştü.