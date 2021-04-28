Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

Konferansta Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’deki ikinci gün temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

"Barış ve istikrar, Ada’daki iki devletin iş birliğiyle mümkün"

Çavuşoğlu, görüşmeyi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu:

"Gayriresmi 5 BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştük. Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı."

"Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdik"

Tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada’daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada’daki gerçekler temelinde ulaşılabilir" dedi.

Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katılıyor.