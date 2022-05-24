Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile ortak açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"10 tane belgeyi imzaladık"

Bugün yaptığımız görüşmelerde gerek ortak komite toplantısında gerekse sabah ikili ilişkilerimizi ele almak için yaptığımız görüşmelerde, Filistin devlet kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. 10 tane belgeyi imzaladık. Bu belgeler hem ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirecek hem de farklı alanlarda ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşıyacaktır.

"İkili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar hedefine çıkarabileceğimizi konuştuk"

Türkiye, Filistin’in ikinci ticaret ortağı. Bugün özellikle ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar hedefine çıkarabileceğimizi konuştuk ve bu konuda her iki taraf da kendine güveniyor. Ticaret açığı bizim lehimize. Dolayısıyla biz bazı ürünler için kota artırımına gitmiştik. Filistin’in de Türkiye’ye ihracatını artırmak için elimizden gelen gayreti birlikte göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte Filistin’e bu anlamda destek vermek bizim önceliğimiz olmaya devam edecek.

"Daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok"

Bugün Filistin’in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, zor şartlar altında yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracaktır. O nedenle Cenin serbest sanayi bölgesinin inşa edilmesi konusunu dün Kabine toplantımızda da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şahsıma, Sanayi Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, TOBB Başkanı’na, tüm ilgili kişi ve kurumlara talimatı verdi. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmemiz lazım çünkü çok uzun zaman oldu. Daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok.

Ekonomik ilişkilerimizi ele almak için ilgili bakanlarımızla haziran sonunda, 29-30 Haziran tarihlerinde bir araya gelecek ve çok kıymetli Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da kardeş Filistin’i bu vesileyle ziyaret etmekten büyük mutluluk duyacak.

"Maarif Vakfı’mız Filistin eğitimine destek verecek"

Eğitim alanında da aynı şekilde işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Maarif Vakfı’mız bugünkü imzaladığımız anlaşmayla Filistin eğitimine destek verecek. Filistin devletinin yaptığı yatırımlara katkı sağlayacaktır. Ayrıca Filistinli gençlerin Türkiye’deki üniversitelere ilgi göstermesinden mutluluk duyuyoruz. O nedenle en çok Türkiye burslarından faydalanan öğrenciler yine Filistin’den.

"Tüm siyasi partilerden aynı desteği aldık"

Türkiye’nin Filistin davasına verdiği önem herkes tarafından bilinir. Çünkü her zaman Türkiye Filistin davasını savunmada en önde olmuştur. Kardeşim Riyad Maliki ile de bu doğrultuda bakan olduğum günden bu yana omuz omuza çalışmaktayız.

Bu Türkiye’de esasen tüm kesimlerin gösterdiği bir hassasiyettir. Meclis’te en son yine bu konuda bilgi verirken gördüm ki partilerüstü bir mesele. Tüm siyasi partilerden aynı desteği aldık.

"Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Nekbe’nin 74’üncü, işgalin ise 55’inci yıldönümü. İki devletli çözüme yönelik, elbette onun aşınmasına yönelik birçok olumsuz adımlar da gördük. Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonunu daha da diri tutmamız gerekiyor. Filistin’de tek taraflı adımlar, yaşanan çatışmalar, yasa dışı yerleşimler, zorla tahliyeler, yıkımlar gibi tek taraflı adımlar barış zeminini daha da tahrip ediyor.

"İki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor"

Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor. Filistin sorunu ancak bu şekilde çözüme kavuşabilir. Bu yönde Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Geçen yıl Gazze’de yaşanan gerginliğin bu yıl tekerrür etmemesi önemliydi. Ancak Mescid-i Aksa’dan gelen çatışma haberleri hepimizi üzdü. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’da yaşananlar tüm Müslümanların vicdanını yaralıyor. Bu vesileyle yaşamlarını yitiren tüm Filistinli kardeşlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz.