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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü23 Ekim 2019 Çarşamba 00:58 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 01:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo telefonda görüştü.
Pompeo, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini teyit etti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: pompeo bakan çavuşoğlu abd