Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Telefon görüşmesinde Suriye konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi.
Kaynak: AA