Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

"İdlib'de silahsız bölge oluşturulması" kararının ardından Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El-Sani ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Suriye'de yeni bir insani krizi önleyen Soçi mutabakatının ardından Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El-Sani ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarına mutabakatın içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

Bu görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin konusu yine İdlib Mutabakatı oldu.

Kaynak: TRT Haber