Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD Münbiç yol haritasını savsakladı, atılan adımlar kozmetik adımlardır"

"Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD bir taraftan bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPH/PYD/PKK ile angajmanını güçlendirerek devam ediyor, onlara da destek veriyor.

#SONDAKİKA

[ABD ile güvenli bölge mutabakatı] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atılan adımlar kozmetik adımlar.https://t.co/5sWQQIlee5 pic.twitter.com/KqYHFcDNkO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2019

ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır."

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır.https://t.co/5sWQQIlee5 pic.twitter.com/iSzAtgQuDZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2019

"Türkiye'nin planı hazır, netice çıkmazsa bu bölgeleri temizleriz"

"Bu durumda Türkiye ne yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi burada ABD teröristlere bir güvenli bölge oluşturma amacı güdüyor. Türkiye'nin planı hazır. Buraya girip bu bölgenin terör örgütünden temizlenmesini sağlamak bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda kesinlikle taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilen taviz gelecekte bizi problemlerle başbaşa bırakabilir. Müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin'de Fırat Kalkanı bölgesinde yaptığımız gibi buraları temizleriz. Bizim istediğimiz son derece nettir. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da önemlidir. ABD ile birlikte çalışmak istedik ama şu ana kadar ABD'nin ortaya koyduğu tavır işin doğrusu Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bizi tatmin eden değil bizi tatmin etmekten çok uzak olduğu gibi maalesef daha çok PKK/YPG yanlısı bir tavırdır."

#SONDAKİKA

[ABD ile güvenli bölge mutabakatı] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Buraları temizleriz. Şu ana kadar ABD'nin ortaya koyduğu tavır, PKK/YPG yanlısı bir tavırdır.https://t.co/5sWQQIlee5 pic.twitter.com/Zh9UHaJDEO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2019

Kıbrıs görüşmeleri

"(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

Kaynak: TRT Haber