Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da TRT World Forum'un açılışında konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz.

- 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

- Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti.

- Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık. Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.

- Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil. Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.

- Biz Suriye'nin demografik yapısını koruyoruz.

- DEAŞ bizim düşmanımızdır. Birçok kez saldırılarının hedefi olduk. DEAŞ'a karşı mücadelemiz de devam edecek.

- Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır.

- YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. Şehirlerimize bin 81 havan topu atıldı. 4 asker şehidimiz var. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk.

- Taciz ateşleri devam ediyor. Tabi ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik. PKK/YPG unsurlarının bölgeyi terk etmeye başladığını görüyoruz. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.

- Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.

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