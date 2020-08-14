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Dışişleri: BAE'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir
ABD, İsrail ve BAE'nin ortak bildirisine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir."
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:09
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