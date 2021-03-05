260 bin personel ve 48 bin 67 ekip ile gerçekleştirilen denetimlerde; 256 bin 295 işletme/işyeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimler sonucunda, Covid-19 tedbirlerine aykırılık nedeniyle 4 iş yeri kapatıldı, 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.