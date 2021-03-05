Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dinamik Denetim Modeli'nde ilk uygulama sonuçları belli oldu
Dinamik Denetim Modeli kapsamında dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, 33 bin 963 işletmeye/iş yerine/kişiye idari yaptırım uygulandı.
260 bin personel ve 48 bin 67 ekip ile gerçekleştirilen denetimlerde; 256 bin 295 işletme/işyeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.
Denetimler sonucunda, Covid-19 tedbirlerine aykırılık nedeniyle 4 iş yeri kapatıldı, 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 21:10
- 20:52
- 20:49
- 20:44
- 20:55
Sıradaki Haber
Bakan Pekcan: Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz