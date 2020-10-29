Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
DHKP-C'nin ana yapılanmasına operasyon: 75 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
DHKP-C'nin ana yapılanmasına 12 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 87 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 120 şüpheliden en az 75'i gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin ana yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul merkezli operasyon kapsamında, 12 ildeki 87 adrese baskınlar yapıldı.
Tespit edilen 120 şüpheliden en az 75'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
Dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.
Baskınların yapıldığı adreslerdeki aramalar sürüyor.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 03:45
Son Haberler
- 03:13
- 03:01
- 02:48
- 02:28
- 01:59
Sıradaki Haber
Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz