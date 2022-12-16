Hayali ihracatla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütü üyelerine, "hayali ihracat" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kamu davası açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Habip Ekrem Teker, örgütün rüşvet ayağı için de ayrı bir soruşturma yürüttü. İçlerinde gümrük memurlarının da bulunduğu 29 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

TRT Haber'in detaylarına ulaştığı iddianamede, suç örgütünün yöneticisinin her hafta Halkalı Gümrük Müdürlüğü'ne giderek, araç başında rüşvet pazarlığı yaptığı kaydedildi.

İddianamede, paranın bir kısmının nakit ödendiği, memurun sus payının ise çöp tenekesinin içine ya da çekmeceye bırakıldığı bilgisi yer aldı.

Tırlar kırmızı alan incelemesine düştüğünde de ayrı bir rüşvet sisteminin devreye girdiği, gümrük memurlarının malzemeleri kontrol edilmiş göstermek için yüklü çuvalları kesip tekrar kapatıldığı ifade edildi.

47 adet sahte fatura şirketi kuruldu

İlk olarak ihracatçı rolünde dış ticaret firmaları açıldı. İkinci organizasyonda bu firmalara sözde mal temin eden 47 adet sahte fatura şirketi kuruldu. Yelken ve Oğuz isimli gümrük müşavirliği firmaları üzerinden beyannameler hazırlandı. 6 ülkede gösterilen paravan şirkete sözde gönderim yapıldı.

Olay, firma içinde çalışan kişinin isimsiz ihbarı sayesinde aydınlandı. Telefonlar teknik takibe alındı. Tapeler, örgütün eylem planını ortaya çıkardı.

Suç örgütünün üyeleri, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yöneticilerin hiçbir evrakta imzasının bulunmadığı, hayali ihracatı başka şahıslar üzerinden yaptıkları anlaşıldı.

Baskınlarda 140 farklı firmaya ait kaşe, e-imza ve evrak ele geçirildi.

Örgüt yöneticisinin 44,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Dava, Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. İddianamede, örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 44,5yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Zincirleme şekilde rüşvet suçuna karışan aralarında gümrük memurlarının da olduğu örgüt üyelerinin ise 40 yıla kadar hapsi istendi.