Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 08:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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