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Devlet erkanı Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, İstanbul'daki yeni havalimanının açılışına dikkat çekti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata’nın huzuruna çıktı.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

 


 

Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, mesajında, İstanbul Yeni Havalimanı vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, Cumhuriyetin 95 yılında huzurunuzdayız. Sizi ve silah arkadaşlarınızı yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünü İstanbul'da dünyanın en prestijli havalimanlarından birini açarak kutluyoruz. Ekonomik saldırıların olduğu bir dönemde bu havalimanının açılışı Türkiye'nin gücünün bir göstergesidir.”

Kaynak: TRT Haber

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