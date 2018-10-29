Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata’nın huzuruna çıktı.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Cumhuriyetin 95. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de. https://t.co/AZbg7Wt4Pt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ekim 2018

Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, mesajında, İstanbul Yeni Havalimanı vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, Cumhuriyetin 95 yılında huzurunuzdayız. Sizi ve silah arkadaşlarınızı yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünü İstanbul'da dünyanın en prestijli havalimanlarından birini açarak kutluyoruz. Ekonomik saldırıların olduğu bir dönemde bu havalimanının açılışı Türkiye'nin gücünün bir göstergesidir.”

Kaynak: TRT Haber