Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devlet Bahçeli'den Ermenistan'a tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan'a tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında "Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir" dedi.
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Etiketler: Ermenistan Azerbaycan Devlet Bahçeli
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