Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandı.

Bakan Akar'ın hastalığını sosyal medya hesabından duyurması üzerine pek çok isim geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Bakan Akar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Acil şifa diliyoruz"

Çelik, "Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanımız Sn Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acil şifa diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2022

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın COVID-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum."

Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 6, 2022

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Özvar, "COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Savunma Bakanımız Sayın Hulusi AKAR’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" sözlerini kullandı.



