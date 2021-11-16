Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar ortağıyız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle;
Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.
CHP yönetimi PKK ile helalleşmiş terörle mücadeleye hayır demiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır.
Ayrıntılar gelecek...
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