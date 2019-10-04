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Devlet Bahçeli: CHP Genel Başkanı için Yüce Divan yolu ardına kadar açılmıştır

04 Ekim 2019 Cuma 16:12 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 16:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır." dedi.