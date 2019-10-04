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Devlet Bahçeli: CHP Genel Başkanı için Yüce Divan yolu ardına kadar açılmıştır04 Ekim 2019 Cuma 16:12 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 16:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır." dedi.
Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini bildirdi.
Ayrıntılar gelecek...