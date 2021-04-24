Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devlet Bahçeli: Biden'ın soykırım açıklaması hükümsüzdür
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bahçeli, Biden'ın tarihi bir skandal olarak değerlendirilen 'soykırım' tanımlamasına "Biden'in soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına tepki gösterdi.
Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı’nı da kınamaktadır. Biden’in soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Etiketler: ABD Devlet Bahçeli Joe Biden Son Dakika
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