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Depremden 30 saat sonra enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı.
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.
Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti.
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında bir kişi 30 saat sonra yaralı çıkarıldı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:21
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