Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Atilla T, Tamer E, Cem A, Abdullah Y, Ferit I. ve Celal G. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakıldı.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Soruşturma

Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün, 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Alpargün'ün ardından, kentte inşa edilen 11 binanın depremlerde yıkılmasıyla ilgili 14 Şubat'ta gözaltına alınan 5 kişi de cezaevine gönderilmişti.

Osmaniye

Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma çerçevesinde şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Daha önce 11 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Gözaltındaki 2 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.